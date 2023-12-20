Компанії з країн ЄС, G7 і Південної Кореї постачають Росії необхідне обладнання і запчастини для "оборонки", - розслідування

Компанії зі США, Італії, країн Балтії, Німеччини, Південної Кореї, а також Японії, Сербії, Австрії та інших держав постачають Росії необхідне обладнання і запчастини для оборонних підприємств. Це дає змогу утримувати "воєнну машину", йдеться у розслідуванні The Insider.

Італія

Найбільший у Росії розробник і виробник бронетанкового озброєння та техніки «Уралвагонзавод» випускає танки "Прорив", які російський диктатор Володимир Путін назвав «найкращим танком у світі».

На "Прориві" встановлено приціл "Сосна-У", який розробили - білоруські конструктори. Цей приціл випускає у Росії «Вологодський оптико-механічний завод» (ВОМЗ, який у холдинг «Швабе» держкорпорації «Ростех»).

Відповідно до даних держзакупівель, постачальником токарних верстатів для ВОМЗ є компанія АТ «ІПК „Фінвал“», яка працює і на інші підприємства «Ростеху». Запчастини до верстатів «ІПК „Фінвал“» отримує від італійської фірми M.T.S.R.L. з Сан-Джованні-ін-Мариньяно (Ріміні).

Ще одним оборонним постачальником верстатів для металообробки як ВОМЗ, так і корпорації «Тактичне ракетне озброєння» є ТОВ «Пуморі-північний захід» із Санкт-Петербурга. У січні цього року компанія імпортувала дробоструминну установку. Продавцем виступила компанія Norblast SRL. із Болоньї.

У C.M.S. S.P.A. з Цоньо (Бергамо) «Пуморі-північний захід» закуповує під час війни сталеві голки, фільтрувальні картриджі, запірні клапани, полімерні кільця та інші комплектуючі. У Devco S.R.L. (Падерно-Дуньяно, Мілан) — фрезерні верстати для обробки металу (сума постачання у грудні 2022 року становила 50 тисяч євро). У Magido Group із Треццано-суль-Навільйо російський оборонний підрядник придбав автоматичну машину для миття металевих виробів.

Естонія

Фірми країн Балтії часто надають логістичні й транспортні послуги, постачаючи російським оборонним підрядникам продукцію європейських виробників. Наприклад, Gold Solution OU та Leolart.com ввозять із Таллінна італійські товари для «Пуморі-північний захід», а Alekon OU надає складські послуги.

Sumar Tools OU постачає ливарні моделі та стрижневі ящики власного виробництва для ТОВ «Інвест-Станко» з Хімок (ця підмосковна компанія забезпечує верстатами АТ «Завод № 9, підприємство, що входить у «Ростех», яке якраз відповідає за виробництво ствольних артилерійських систем). Серед ключових продуктів ТОВ - гармати для танків Т-72 та Т-90. Повідомлялося і про виробництво на цьому заводі гармат для «Армати».

Elsorel OU поставляє клей, склотекстоліт, лампи розкладання органіки, азотнокислий алюміній та срібло у напівобробленому вигляді орловської компанії «Протон-Електротекс». Остання постачає мікросхеми ВОМЗ (що робить приціли для танків) та багато інших оборонних підприємств. Загальний портфель держзамовлень перевищує 2,8 млрд. рублів. Компанія включена до списку санкцій США, але не Євросоюзу.

Німеччина

Німецька компанія WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH - постачальник декількох російських оборонних підрядників. Єкатеринбурзькому ТОВ «ОТС-Технології» вона надсилає деталі для токарних верстатів, а «ОТС-Технології» продає інструменти «Заводу № 9» та «Уралвагонзаводу».

Ще один імпортер продукції WTO Werkzeug-Einrichtungen - компанія "Уніматик", теж підрядник "Заводу № 9".

WTO Werkzeug-Einrichtungen забезпечує також інструментальними блоками пензенське ТОВ «ТД „СМС“», яке афілійоване з ТОВ «Станкомашбуд», що постачає верстати «Ростеху».

Фірма Oxapa GmbH у листопаді минулого року поставила заготовки з оптично обробленого скла ТОВ «НВК „Макрооптика“» з Рязані. Це один із провідних російських виробників оптико-механічних систем для авіаційної та військової техніки, підрядник ВОМЗ, інших структур «Ростеху», а також ФСБ, Міноборони й «Тактичного ракетного озброєння».

Rudi Gebel GmbH & Co. Kg з Гельмбрехтса постачає частини для збирання силових напівпровідникових приладів тому ж орловському «Протону», який імпортує продукцію і з Естонії, потім забезпечуючи оптоелектронікою військові підприємства.

Литва і Латвія

Ризька фірма Baltic Machinery постачала «Уніматику» кільця ущільнювачів, муфти та інші товари. При цьому використовували митний склад у Вільнюсі литовської UAB Didneriai.

Литовська UAB Elfanta бере участь в експорті на адресу «Уніматика» шайб і заглушок для токарних верстатів австрійського походження.

Південна Корея

Сеульська фірма Mabuchi Korea Corporation постачає олію для верстатів, верстати для шліфування лінз, полірувальний порошок та інші товари рязанської «НПК „Макрооптика“». Причому постачання розпочали вже у січні 2023 року.

Seolin Industry Inc. із Сеулу постачає розчинами, фарбами та іншими товарами удмуртське АТ «Елеконд» - одне з провідних підприємств оборонно-промислового комплексу Росії з розробки та виробництва електролітичних конденсаторів.

Японія

«Елеконду» поставляють товари японські фірми Japan Industrial Trading (ущільнювальні гумові прокладки, катодна фольга) і Kaga Electronics (готовий електроліт для виробництва електролітичних конденсаторів). Оскільки єдина країна, яка ввела санкції проти "Елеконду - це Україна, то японські компанії можуть вільно торгувати з російським оборонним підрядником.

Сербія

Сербська фірма Grindex D.O.O. виготовляє високоточні шліфувальні верстати для шліфування циліндричних поверхонь. Її російські покупці - «Уніматик» і рязанське ТОВ «Крона», яке виступало підрядником «Уралвагонзаводу».

Австрія

Один із головних постачальників «Уніматика» (а через нього – і виробника танкових гармат «Завод № 9») – EMCO GmbH з Галлайна. Компанія забезпечує російського оборонного підрядника токарними шкіфами та кронштейнами, затискними кільцями, зубчастими ременями та власне верстатами.

До речі, власником "Уніматика" є 37-річний Олег Фішелєв. Акції на нього у 2018 році переписав батько Ігор Фішелєв, який після цього став головою ради директорів підприємства. Фішелєв-старший володіє у Лондоні компанією Arpack UK Limited. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії, він отримав громадянство Великобританії.

США

Universal Photonics з Нью-Йорка експортує на адресу «НВК „Макрооптика“» та ТОВ «ТПК „РЗМ“» оксид алюмінію та полірувальні порошки. Ці російські фірми є підрядниками «Вологодського оптико-механічного заводу», що випускає приціли для танків.

Ще один імпортер продукції американської Universal Photonics - АТ "Моріон", яке постачає російську оборонку кварцовими генераторами.

Фінляндія

Компанія Meconet OY під час війни постачала мідну стрічку та частини напівпровідникових приладів до АТ «ТД Протон-Електротекс». Ця компанія афілійована з «Протоном», який, крім підрядів у ВОМЗ, працює на «Ростех», «Алмаз-Антей» та «Тактичне ракетне озброєння» і не приховує цього.