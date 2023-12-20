Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями й кошти для України можуть схвалити в січні

Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
Таку заяву озвучив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".
"Певного прогресу було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події", – сказав він і додав, що "ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше – тим краще".
За словами Кірбі, американський уряд має кошти, щоб надати Україні лиш один пакет військової допомоги до кінця 2023-го. Далі без рішення Конгресу нічого зробити не вдасться.
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки наголосив, що незалежно від того, чи отримає наша держава допомогу, бойові дії не зупиняться. Кірбі сказав, що росіяни продовжать наступальні операції, зокрема, на сході в районі Авдіївки, які прискоряться після замерзання ґрунту в кінці січня – на початку лютого.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу цього тижня.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.