Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями й кошти для України можуть схвалити в січні

"Ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше – тим краще", – сказав Джон Кірбі.

Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.

Таку заяву озвучив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Європейська правда".

"Певного прогресу було досягнуто, не буду забігати наперед, ми повинні подивитись, як розвиватимуться події", – сказав він і додав, що "ми хочемо отримати це фінансування якнайшвидше. Схоже, це станеться десь у січні, але чим раніше – тим краще".

За словами Кірбі, американський уряд має кошти, щоб надати Україні лиш один пакет військової допомоги до кінця 2023-го. Далі без рішення Конгресу нічого зробити не вдасться.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки наголосив, що незалежно від того, чи отримає наша держава допомогу, бойові дії не зупиняться. Кірбі сказав, що росіяни продовжать наступальні операції, зокрема, на сході в районі Авдіївки, які прискоряться після замерзання ґрунту в кінці січня – на початку лютого.

Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні