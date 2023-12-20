Рада Україна-НАТО проведе перше засідання за участі командувачів Генеральних штабів

17-18 січня в Брюсселі відбудеться засідання найвищого військового органу НАТО, Військового комітету, у межах якого на останньому засіданні першого дня відбудеться засідання командувачів Генеральних штабів у форматі Ради Україна-НАТО.

Про це йдеться на сайті Північноатлантичного Альянсу.

Вищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе особисті збори 17 і 18 січня 2024 року в Брюсселі. Головуватиме на засіданні адмірал Роб Бауер, Голова Військового комітету. У засідання візьмуть участь начальники Генеральних штабів Альянсу та їхній колега зі Швеції. До них приєднаються генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR), і генерал Філіп Лавін, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації (SACT). Засідання Військового комітету НАТО на засіданні начальників оборонних відомств (MCCS) дозволить начальникам оборонних відомств зустрітися та обговорити питання стратегічного значення для Альянсу.

"На останньому засіданні першого дня відбудеться перше засідання начальників Генеральних штабів у форматі Ради Україна-НАТО. Вони обговорять загарбницьку війну Росії проти України, ситуацію на місці та подальшу підтримку України з боку НАТО та Альянсу", – ідеться у повідомленні.

Союзники України по НАТО надали рекомендації щодо першочергових реформ, які Київ має провести перед вступом до Альянсу. Таку заяву оприлюднили за результатами першого засідання Ради Україна-НАТО (NUC) на рівні міністрів закордонних справ.