Дмитро Кулеба: Україна і ще 10 держав створили Талліннський механізм із кібербезпеки

Група тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових .

20 грудня міністерства закордонних справ України та ще десяти країн створили Талліннський механізм із кібербезпеки.

Про це повідомив глава МЗСУ Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

До ініціативи долучилися Великобританія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція і Швеція.

Кулеба зазначив, що Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал нашої держави, а також посилити її захист у кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості.

"Міністерства закордонних справ країн Таллінського механізму будуть координувати зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки. Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", - додав міністр.