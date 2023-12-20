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Дмитро Кулеба: Україна і ще 10 держав створили Талліннський механізм із кібербезпеки

Група тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових .

Дмитро Кулеба: Україна і ще 10 держав створили Талліннський механізм із кібербезпеки
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

20 грудня міністерства закордонних справ України та ще десяти країн створили Талліннський механізм із кібербезпеки.

Про це повідомив глава МЗСУ Дмитро Кулеба у соцмережі Х.

До ініціативи долучилися Великобританія, Данія, Естонія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція і Швеція.

Кулеба зазначив, що Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал нашої держави, а також посилити її захист у кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості.

"Міністерства закордонних справ країн Таллінського механізму будуть координувати зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки. Група також тісно співпрацюватиме з ЄС і НАТО та залишається відкритою до приєднання нових учасників", - додав міністр.

  • Нещодавно у компанії з аналізу цифрових загроз для міжнародних корпорацій Cyjax заявили, що Росія може переключити фокус своїх кібератак на західних союзників України, намагаючись підірвати їхню підтримку.
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