Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Європейські чиновники почали розглядати наслідки можливої перемоги Путіна в Україні, – Bloomberg
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
ГоловнаСвіт

Прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів

Конфіскацію вимагають через порушення Закону про зовнішню торгівлю. 

Прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів
Фото: EPA/UPG

Федеральна прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів.

Як ідеться на сайті установи, конфіскацію вимагають через порушення Закону про зовнішню торгівлю. У липні прокуратура звернулася до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні про порушення незалежного провадження з конфіскації. 

У межах цієї процедури конфіскують залишок на рахунку російської фінансової установи (Національного розрахункового депозитарію РФ) у банку у Франкфурті-на-Майні на суму понад 720 мільйонів євро.

Депозитарій підпав під санкції ЄС у червні минулого року. Як наслідок стало неможливим продати всі активи фінустанови в європейських фінансово-кредитних установах. Однак незабаром після лістингу невідомі представники депозитарію спробували зняти понад 720 мільйонів євро з його рахунку у банку у Франкфурті-на-Майні. Але банк не прийняв електронне платіжне доручення.

Скільки коштів РФ заморожено в країнах Заходу

  • Євросоюз, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у цінних паперах і готівці, понад дві третіх з них – у ЄС. Більшість активів, зосереджених у блоці, зберігає в Бельгії клірингова палата Euroclear. Тут цьогорічна сума прибутку склала близько 3 мільярдів євро.
  • Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам.
  • Цього місяця законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies