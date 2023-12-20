Федеральна прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів.
Як ідеться на сайті установи, конфіскацію вимагають через порушення Закону про зовнішню торгівлю. У липні прокуратура звернулася до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні про порушення незалежного провадження з конфіскації.
У межах цієї процедури конфіскують залишок на рахунку російської фінансової установи (Національного розрахункового депозитарію РФ) у банку у Франкфурті-на-Майні на суму понад 720 мільйонів євро.
Депозитарій підпав під санкції ЄС у червні минулого року. Як наслідок стало неможливим продати всі активи фінустанови в європейських фінансово-кредитних установах. Однак незабаром після лістингу невідомі представники депозитарію спробували зняти понад 720 мільйонів євро з його рахунку у банку у Франкфурті-на-Майні. Але банк не прийняв електронне платіжне доручення.
Скільки коштів РФ заморожено в країнах Заходу
- Євросоюз, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у цінних паперах і готівці, понад дві третіх з них – у ЄС. Більшість активів, зосереджених у блоці, зберігає в Бельгії клірингова палата Euroclear. Тут цьогорічна сума прибутку склала близько 3 мільярдів євро.
- Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам.
- Цього місяця законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США.