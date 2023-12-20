Федеральна прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів.

Як ідеться на сайті установи, конфіскацію вимагають через порушення Закону про зовнішню торгівлю. У липні прокуратура звернулася до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні про порушення незалежного провадження з конфіскації.

У межах цієї процедури конфіскують залишок на рахунку російської фінансової установи (Національного розрахункового депозитарію РФ) у банку у Франкфурті-на-Майні на суму понад 720 мільйонів євро.

Депозитарій підпав під санкції ЄС у червні минулого року. Як наслідок стало неможливим продати всі активи фінустанови в європейських фінансово-кредитних установах. Однак незабаром після лістингу невідомі представники депозитарію спробували зняти понад 720 мільйонів євро з його рахунку у банку у Франкфурті-на-Майні. Але банк не прийняв електронне платіжне доручення.

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