ЄС запропонує сьогодні перші кроки для передачі Україні підсанкційних російських активів, − Bloomberg

Оприлюднять план зі застосування податку на надприбуток до прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку. Оподатковані доходи можуть сягнути 15 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

Сьогодні Європейський Союз запропонує попередній план щодо застосування податку на надприбуток до доходів, отриманих від заморожених активів російського центрального банку, пише Bloomberg.

Цей крок спрямований на скерування вище згаданих доходів на відновлення України.

У проєкті пропозиції йдеться про “Крок 0”, який визначає, до яких заморожених коштів застосовуватиметься податок, і “Крок 1”, що описує дії, які мають вжити центральні депозитарії цінних паперів, що зберігають ці кошти.

“Після вирахування витрат і національних податків отримані прибутки будуть чітко визначені та обліковані відповідно до статутного капіталу та вимог щодо управління ризиками. Це зробить можливим їх передачу та зарахування до бюджету ЄС на користь України пізніше”, – йдеться в документі.

Пропозиції включають рекомендації щодо захисту організацій, які володіють активами, від юридичних ризиків та переслідувань, а також винятки для центральних депозитаріїв цінних паперів, які зберігають невеликі суми.

Євросоюз, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у цінних паперах і готівці, понад дві третіх з них – у ЄС. Більшість активів, зосереджених у блоці, зберігає в Бельгії клірингова палата Euroclear. Тут цьогорічна сума прибутку склала близько 3 мільярдів євро.

“Хоча G-7 підтримує стратегію зі застосування надприбуткових доходів, ЄС дотримується поступового підходу, враховуючи занепокоєння, висловлені Європейським центральним банком, Міжнародним валютним фондом і кількома державами-членами”, − зазначає Bloomberg.

“Крок 2” плану, який передбачає переведення чистих доходів, отриманих від заморожених коштів, до бюджету ЄС на 2024-2027 роки, вимагатиме подолання цих побоювань. Лише після цього Європейська комісія представить подальшу пропозицію.

Згідно з документом, виходячи з поточних припущень щодо процентних ставок, ЄС оцінює, що оподатковувані доходи можуть досягти 15 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

У пропозиції чітко вказано, що доходи, одержані від заморожених активів, не належать Росії і не є її власністю, оскільки вони відрізняються від основних знерухомлених активів. Водночас не має підстав очікувати, що доходи залишаться у центральних депозитаріїв цінних паперів та їхніх акціонерів, оскільки прибуток є результатом санкцій та надзвичайних обставин.

“Чим швидше ми діятимемо, тим більші суми ми зможемо мобілізувати для допомоги Україні”, − підсумовується у проєкті.

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