Євросоюз не зможе швидко передати Україні доходи від "заморожених" російських активів

Блок обговорює лише запровадження стандартних правил поводження з такими активами у всіх державах ЄС.

Єврокомісія має затвердити наступного тижня юридичну пропозицію щодо використання доходів від "заморожених" російських активів. Але сумніви у Франції, Німеччині та Бельгії означають, що Україна не отримає гроші найближчим часом, передає Reuters.

Очікується, що відповідний законопроєкт з'явиться 12 грудня, за два дні до саміту лідерів ЄС.

Наразі у ЄС заарештовано приватні російські активи на суму близько 28 мільярдів євро та ще 207 мільярдів євро від російського центрального банку. Близько 125 мільярдів євро із останньої суми належать бельгійській Euroclear. За оцінками Бельгії, у 2023-2024 роках з цієї суми вдасться отримати 2,3 мільярда євро податків. Країна заявила, що використає ці кошти для допомоги нашій державі.

Наразі мова йде не про процедуру виділення Україні доходів від знерухомлених росактивів, а лише про запровадження стандартних правил поводження з такими активами у всіх державах ЄС. Для ухвалення такого законопроєкту знадобиться одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

Документ має прояснить юридичні зобов'язання інститутів, що беруть участь у цьому процесі, а також доручить їм відкласти знерухомлені російські активи.

Очікується, що лідери ЄС не зроблять остаточне схвалення цієї пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм урядам більше над ним питання попрацювати. Оскільки Німеччина та Франція висловлюють застереження у цьому питанні, то швидкої угоди не передбачається.

"Група держав-членів все ще має юридичні проблеми», - сказав виданню високопоставлений дипломат ЄС.

Як ЄС шукає можливості підтримати Україну за допомогою арештованих російських активів