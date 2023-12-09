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Наступного тижня рада ЄС обговорить посилення спроможностей ЗСУ, — Боррель

Також єврокомісія розгляне безпекові зобов’язання перед Києвом.

Наступного тижня рада ЄС обговорить посилення спроможностей ЗСУ, — Боррель
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Обговорення безпекових зобов'язань перед Києвом та посилення спроможностей Збройних сили України: Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував важливі теми обговорення під час засідання Ради ЄС наступного тижня. 

Про це дипломат ЄС повідомив у мережі "Х".

Згадуючи останню масовану атаку на Україну, 2 грудня, Боррель  наполягає на необхідності посилення Збройних сил України, включаючи системи протиповітряної оборони.

"Наступного засідання ми (Рада ЄС, ред.) обговоримо зобов’язання ЄС у сфері безпеки, разом із пропозиціями щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", — зазначає Жозеп Боррель.

Допомога ЄС та безпекові гарантії:

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