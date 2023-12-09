Наступного тижня рада ЄС обговорить посилення спроможностей ЗСУ, — Боррель

Обговорення безпекових зобов'язань перед Києвом та посилення спроможностей Збройних сили України: Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував важливі теми обговорення під час засідання Ради ЄС наступного тижня.
Про це дипломат ЄС повідомив у мережі "Х".
Згадуючи останню масовану атаку на Україну, 2 грудня, Боррель наполягає на необхідності посилення Збройних сил України, включаючи системи протиповітряної оборони.
"Наступного засідання ми (Рада ЄС, ред.) обговоримо зобов’язання ЄС у сфері безпеки, разом із пропозиціями щодо збільшення нашого внеску у військовий потенціал України", — зазначає Жозеп Боррель.
Допомога ЄС та безпекові гарантії:
- У липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стала основою формування дійсно потужних гарантій безпеки для України. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
- Євросоюз готовий надати Україні довгострокові безпекові гарантії, що включатимуть військову підтримку, навчання військовослужбовців та допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.
- Європарламент погодився відкрити офіс в Києвідля посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду.