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WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року

Київ повертається до "окопної" війни.

WSJ: Україна змушена перейти до оборони: наступний український контрнаступ може відбутися лише навесні 2025 року
Фото: Telegram/Zelenskiy

Для української сторони склалося кілька негативних факторів — невдача літнього контрнаступу, ймовірна зупинка американської допомоги через внутрішньополітичні чвари в Конгресі США, нездатність ЄС забезпечити спільними зусиллями достатню військову підтримку України та помітний перехід російської економіки на військові рейки. Якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року, а поки Київ починає вести "окопну війну" через просування російських військ, — пишуть у The Wall Street Journal.

"Збільшуючи тиск на Україну, росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни", – пише WSJ.

Видання звертає увагу на нещодавню заяву Зеленського, який анонсував будівництво оборонних укріплень вздовж фронту. На думку авторів публікації, це є свідченням переходу війни у нову фазу. 

Якщо на початку повномасштабної війни ЗСУ вдалися до тактики маневреної оборони, то зараз знову повертається тактика окопної війни, яка була на Донбасі після 2014 року. У виданні припускають, що надія полягає в тому, що Росія втратить багато сил у спробах зламати українську оборону, вважає видання.

The Wall Street Journal із посиланням на західних стратегів пише, що якщо Україна та її союзники зможуть подолати труднощі й далі забезпечувати ЗСУ всім необхідним, то за кращого сценарію 2024 рік стане роком відновлення української армії.

Також є надія на нещодавнє засідання НАТО, яке полягало в тому, що спроби Росії зламати українську оборону зазнають невдачі, розмиваючи її ресурси — як живу силу, так і боєприпаси — і потенційно пропонуючи Україні кращі перспективи відновити ініціативу на полі бою навесні 2025 року.

"Якщо переживе 2024 рік", — йдеться у статті.

Раніше видання "The Washington Post" писало, що український контрнаступ не мав очікуваного успіху, адже з самого початку пішов не за планом. Тому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному довелося змінювати тактику, попри рекомендації американських союзників.

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