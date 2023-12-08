Ще 40 громадян України вдалося евакуювати зі Сектора Гази.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, над цим працюють дипломати і розвідка.

"Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні", - сказав глава держави.

Евакуація українців зі Сектора Гази

На початку грудня в Одесі перебували 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. Людям допомагали оформити документи.

24 листопада стало відомо, що Україна евакуювала за добу ще вісьмох осіб. А 26 громадян прибули з Єгипту до Молдови.

Станом на 11 листопада з Гази вивезли 214 українців

Яка зараз ситуація в Газі