Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Що відбувається з допомогою від США
Що відбувається з допомогою від США
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
У Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
ГоловнаСвіт

Ще 40 українців вдалося евакуювати зі Сектора Гази

Евакуація тривала нині весь день.

Ще 40 українців вдалося евакуювати зі Сектора Гази
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Ще 40 громадян України вдалося евакуювати зі Сектора Гази.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, над цим працюють дипломати і розвідка.

"Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні", - сказав глава держави.

Евакуація українців зі Сектора Гази

  • На початку грудня в Одесі перебували 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. Людям допомагали оформити документи.
  • 24 листопада стало відомо, що Україна евакуювала за добу ще вісьмох осіб. А 26 громадян прибули з Єгипту до Молдови.
  • Станом на 11 листопада з Гази вивезли 214 українців 

Яка зараз ситуація в Газі

  • Днями ізраїльські збройні сили повідомили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАС.
  • Під час операції в Хан-Юнісі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по десятках терористичних цілей ХАМАСу.
  • За минулу добу ЦАХАЛ уразив у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі. Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies