Ще 40 громадян України вдалося евакуювати зі Сектора Гази.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.
За його словами, над цим працюють дипломати і розвідка.
"Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні", - сказав глава держави.
Евакуація українців зі Сектора Гази
- На початку грудня в Одесі перебували 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. Людям допомагали оформити документи.
- 24 листопада стало відомо, що Україна евакуювала за добу ще вісьмох осіб. А 26 громадян прибули з Єгипту до Молдови.
- Станом на 11 листопада з Гази вивезли 214 українців
Яка зараз ситуація в Газі
- Днями ізраїльські збройні сили повідомили, що Ізраїль поширить наземну операцію на всю територію Гази. Цілями будуть об'єкти ХАМАС.
- Під час операції в Хан-Юнісі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по десятках терористичних цілей ХАМАСу.
- За минулу добу ЦАХАЛ уразив у Секторі Гази близько 450 цілей з повітря, моря та землі. Тель-Авів продовжує операції з виявлення та знищення шахт підземних тунелів, зброї та додаткової терористичної інфраструктури.