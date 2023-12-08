Президент підписав ухвалені Радою закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський уже підписав закони, які нині, 8 грудня, підтримала Верховна Рада України.

Це відображено в картках законопроєктів.

Йдеться зокрема, про:

Закон про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України;

Закон про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;

Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Закон про внесення змін до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України.

Вони необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС як виконання вимог Європейської комісії.

Що передбачають ці закони