Президент підписав ухвалені Радою закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський уже підписав закони, які нині, 8 грудня, підтримала Верховна Рада України.
Це відображено в картках законопроєктів.
Йдеться зокрема, про:
- Закон про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України;
- Закон про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах;
- Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Закон про внесення змін до Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України.
Вони необхідні для початку переговорів про вступ України до ЄС як виконання вимог Європейської комісії.
Що передбачають ці закони
- Закон 10262 дозволяє, наприклад, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.
- Закон 10288-1 дозволяє використання мов ЄС та нацменшин, окрім мови РФ у політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа. При цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС. Документ впроваджує зміни не на 5 років, як планував уряд, а безстроково. До речі, в парламенті голосували за депутатський законопроєкт, а не урядовий.
- Закон 10060 вдосконалює процедуру конкурсного відбору прокурорів та керівництва. САП виокремлюється в окремий орган зі структури Офісу Генерального прокурора. Передбачаються нові механізми дисциплінарного контролю та зовнішнього аудиту САП. До речі, цим законом частково скасували «правки Лозового».
- Закон 10203-1 передбачає збільшення складу НАБУ на 300 осіб. Загалом штат відомства зросте до 1000 осіб. Це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років.