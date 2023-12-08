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Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби

Цей закон є одним із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби
Фото: Цензор

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні (в цілому) законопроєкт 10262, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.

“За” проголосували 308 нардепів.

  • Також сьогодні Верховна Рада підтримала в цілому збільшення складу НАБУ на 300 осіб. Цей закон також є одним із рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.
  • У кінці листопада Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала майже всі рекомендації для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Про початок процесу вступу України до ЄС повідомлять після саміту європейських лідерів у Брюсселі.
  • Раніше стало відомо, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 
  • Також Єврокомісія у своєму звіті наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про прозорий конкурс на директора Бюро економічної безпеки та працівників, перезавантаження та підзвітність органу.
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