Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби

Цей закон є одним із вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні (в цілому) законопроєкт 10262, який дозволяє Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснювати перевірки майна і транспортних засобів посадовців, придбаних ними до призначення.

“За” проголосували 308 нардепів.