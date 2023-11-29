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Україна виконала майже всі рекомендації для початку переговорів щодо вступу до ЄС, — Урсула фон дер Ляєн

Про початок процесу вступу України до ЄС повідомлять після саміту європейських лідерів у Брюсселі.

Україна виконала майже всі рекомендації для початку переговорів щодо вступу до ЄС, — Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у турне країнами Західних Балкан
Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала "майже" всі рекомендації, висунуті ЄС для початку переговорів про вступ. Очікується, що про початок процесу повідомлять після саміту лідерів Євросоюзу у грудні, — пише Politico.

"Побачити глибокі та структурні реформи, які Україна проводить під час екзистенційної війни, на мене справляє глибоке враження", — сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії підкреслила, що Україна виконала майже всі необхідні вимоги для семи кроків необхідних для вступу до Євросоюзу.

"Україна виконала всі необхідні вимоги майже з усіх семи кроків, які ми просили її зробити, коли вона стала країною-кандидатом", — заявила президентка Єврокомісії.

Очікується, що ЄС оголосить про відкриття переговорів про вступ України до ЄС після саміту європейських лідерів у Брюсселі в середині грудня.

Нагадаємо, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом.

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