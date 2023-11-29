Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 326 440 осіб
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

Саудівська Аравія запропонувала Ірану інвестиції в обмін на обмеження війни Ізраїлю та ХАМАСу, − Bloomberg

Ця пропозиція була надіслана безпосередньо та різними способами після атаки терористів 7 жовтня.

Саудівська Аравія запропонувала Ірану інвестиції в обмін на обмеження війни Ізраїлю та ХАМАСу, − Bloomberg
Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман
Фото: EPA/UPG

Саудівська Аравія звернулася до Ірану з пропозицією посилити співпрацю та інвестувати в його підсанкційну економіку, якщо Ісламська Республіка не дозволить своїм регіональним помічникам перетворити війну Ізраїлю та ХАМАС на ширший конфлікт.

Про це пише Bloomberg.

За словами арабських і західних посадовців, ця пропозиція була надіслана безпосередньо та різними способами після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні.

Можливість глибшої взаємодії також виникла під час зустрічі між президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та саудівським наслідним принцом Мохаммедом ібн Салманом під час саміту в Ер-Ріяді у листопаді, присвяченому війні. Раїсі був одним із перших лідерів, з якими наслідний принц спілкувався після атаки терористів.

Хоча незрозуміло, наскільки серйозно Тегеран сприйняв пропозиції Ер-Ріяда, регіональній війні наразі вдалося запобігти. Однак саудівці та їхні арабські союзники все ще побоюються, що такий кінець ще можливий − якщо Ізраїль продовжить свою військову кампанію з викорінення ХАМАСу.

Підписуйтесь на наш Google News

ХАМАС, який фінансується, озброюється і навчається Іраном, 7 жовтня вбив близько 1200 ізраїльтян і викрав 240. Унаслідок авіаударів у відповідь Ізраїлю і наземних атак на Сектор Гази, за даними анклава, загинуло понад 15 тисяч палестинців. Ситуацію у регіоні Організація Об'єднаних Націй називає “гуманітарною катастрофою”. ХАМАС визнаний терористичною організацією у США та Євросоюзі. Іран високо оцінив напад, але заперечив пряму причетність.

Додамо, крім примирливих зусиль, Саудівська Аравія йде ще одним шляхом. Помічник держсекретаря США Барбара Ліф заявила, що Вашингтон працює із країною та іншими своїми арабськими союзниками, щоб не дати Тегерану “озброїти” конфлікт для посилення своєї так званої осі опору. До неї входять озброєні угруповання від Лівану та палестинських територій до Іраку, Сирії та Ємену.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies