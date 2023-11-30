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Під час виступу Лаврова на заході ОБСЄ з зали вийшли деякі делегати

Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія ще раніше сказали, що участі не братимуть. 

Під час виступу Лаврова на заході ОБСЄ з зали вийшли деякі делегати
Фото: скріншот

Під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії із зали вийшли деякі делегати. Про це пише The Guardian, не уточнивши, представники яких саме країн влаштували бойкот.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський говорив, що вийде з зали, якщо Лаврову дадуть слово. За час повномасштабного вторгнення це перший захід ОБСЄ, на якому російському міністру дозволено бути.

Україна, Литва, Латвія та Естонія ще декілька днів тому сказали, що не братимуть участь у цьому заході на рівні міністрів закордонних справ. Вони наголосили, що доступ Лаврова до саміту означатиме ще одну можливість для пропаганди Кремля.

У МЗС України при цьому сказали, що держава високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. 

Також ж до бойкоту приєдналася Польща – жоден представник її МЗС не братиме участі в заході, де буде Лавров.

Лавров до Північної Македонії збирався летіти через Болгарію, але не вийшло: країна заборонила користуватися її повітряним простором літаку, на борту якої перебуває особа під санкціями. За це Болгарія вже отримала образу від кремлівського речника, який назвав заборону "ідіотською", пише Euractiv

Судячи з постів російської делегації в ОБСЄ, двосторонню зустріч на полях саміту ОБСЄ з Лавровим провів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, відомий своєю антикраїнською риторикою і симпатією до Росії.

Не знехтував рукостисканням із росіянином і міністр Вірменії, який також мав із ним двосторонні переговори.

лаврова і Сійрято
Фото: російська делегація в ОБСЄ в X
лаврова і Сійрято

лавров і Мірзоян
лавров і Мірзоян

Також делегація постила фото, як поруч із Лавровим стояв міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, але рукостискання на світлині не зафіксовано. 

лаврова і Шалленберг
лаврова і Шалленберг

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