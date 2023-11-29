Міністр закордонних справ Польщі не візьме участь у засіданні ОБСЄ через присутність Лаврова

Жодні інші представники польського МЗС не братимуть участі у зустрічі.

Міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк бойкотуватиме зустріч ОБСЄ на знак протесту проти запланованої присутності голови МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє TVP World.

Він пояснив своє рішення тим, що Росія є державою-агресором, відповідальною за військові злочини. Міністр критично оцінив можливість глави російської дипломатії брати участь у зустрічі, спрямованій на розбудову миру та безпеки.

Зазначається, що участь Лаврова на тих же правах, що й інші партнери, є “неприйнятною” для Польщі, і жодні інші представники польського МЗС не братимуть участі у зустрічі.

Як раніше повідомлялось, Естонія, Латвія та Литва заявили, що вони бойкотуватимуть міністерську зустріч ОБСЄ у Скоп'є, якщо міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову дозволять бути присутнім на ній.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засіданні ОБСЄ, яке відбудеться 30 листопада -1 грудня в Скоп'є, оскільки на ній буде присутній росіянин Сергій Лавров.