У Польщі хочуть створити комісії, які розслідуватимуть звинувачення проти уряду у неправомірних діях

Парламент Польщі вчора обговорив створення трьох комісій для розслідування звинувачень у правопорушеннях під час восьми років правління націоналістичної партії “Право і справедливість” (PiS).

Про це пише Reuters.

Коаліція проєвропейських партій, яка прийматиме владу після жовтневих виборів, пообіцяла притягнути до відповідальності законодавців від PiS за звинуваченнями у зловживанні державними коштами, корупції під час надання віз і нападах на політичних опонентів за допомогою шпигунського програмного забезпечення.

Оскільки опоненти PiS мають більшість, парламент майже напевно проголосує за формування комісій у середу.

Націоналісти заперечують звинувачення в правопорушеннях, заявляючи, що формування комісій було б просто політичним театром, який відволікає законодавців від більш важливих питань.

“Призначення слідчих комісій – справа складна і потребує певного часу. Я сподіваюся, що ми зможемо сформувати одну комісію до кінця року, але цей процес має початися вже сьогодні”, – сказав на пресконференції спікер парламенту Шимон Головня.

Одна комісія займатиметься спробами уряду PiS організувати президентські вибори у 2020 році, у розпал пандемії COVID-19, використовуючи лише голосування поштою. Ці плани провалилися, і Вища аудиторська служба Польщі (NIK) оцінила витрати платників податків у понад 76 мільйонів злотих (19,17 мільйонів доларів).

Друга комісія розслідуватиме звинувачення в тому, що PiS використовувала шпигунське програмне забезпечення Pegasus для злому телефонів політичних опонентів. Третя розслідуватиме заяви про причетність уряду до схеми, за якою мігранти отримували візи без належної перевірки, заплативши посередникам.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда привів до присяги уряд PiS на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, але його адміністрація, ймовірно, триватиме лише два тижні. Протягом цього часу “Право і справедливість” очікує голосування за вотум довіри, який, схоже, політична сила втратить, оскільки, хоча вона є найбільшою окремою партією, їй бракує більшості, і всі інші партії виключили співпрацю з нею.