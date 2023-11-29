Словаччина продовжить заборону на імпорт агропродукції з України

Заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої.

Словаччина продовжить заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Крім зернових, заборону поширять також на імпорт меду, цукру, солоду та сої, пише видання Novinky.cz.

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо вирішив продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України та посилити правила транзиту.

"Окрім пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику заборона буде поширена на імпорт меду, цукру, солоду та сої. Згідно з пропозицією міністра сільського господарства Річарда Такача, транзит всієї іншої сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України підлягатиме митній забороні. Це означає, що вантажі на митниці будуть опломбовані", — пише видання.

Міністерство сільського господарства у пропозиції зазначило, що заходи необхідні, в тому числі через відсутність загальноєвропейського рішення щодо українських товарів.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини підтвердив генсеку НАТО відмову надавати Україні зброю. За його словами, це рішення поважають іноземні партнери Словаччини. За словами Каліняка, попри це його держава пропонує широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної допомоги нелетальної дії. А іноземні партнери поважають рішення нового уряду.