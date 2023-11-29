Управління ООН з прав людини засудило страту підлітка в Ірані

Організація Об’єднаних Націй засудила в Ірані страту 17-річного та 22-річного хлопців та закликала Тегеран негайно припинити застосування смертної кари.

Про це пише The Guardian.

Управління Верховного Комісара ООН з прав людини заявило, що стурбоване стратами.

“Страта Хамірези Азарі, якого звинувачували у вбивстві, є першою зареєстрованою стратою можливої неповнолітньої особи в Ірані цього року”, − йдеться в заяві прессекретаря Елізабет Тросселл.

Вона нагадала Тегерану про його зобов'язання відповідно до міжнародних конвенцій заборонити смертні вироки та їх виконання за злочини, вчинені особами молодшими за 18 років.

“Ми також стурбовані стратою того ж дня 22-річного Мілада Зогреванда – восьмої людини, страченої у контексті протестів у вересні 2022 року. Наявна інформація вказує на те, що в суді над ним не було дотримано основних вимог до належної правової процедури згідно з міжнародним законодавством про права людини. Є також тривожні повідомлення про те, що батьки Зогреванда були заарештовані після страти”, – сказала Тросселл.

Протести у вересні 2022 року були спричинені смертю під вартою 22-річної іранської курдки Магси Аміні після її арешту в Тегерані за ймовірне порушення суворого дрес-коду для жінок. За даними правозахисних груп, Іран розпочав масові репресії, щоб придушити протести, унаслідок яких було вбито сотні людей і тисячі заарештовано.

Троселл зазначила, що Іран є однією з країн з найбільшою кількістю смертних вироків, особливо за злочини, пов’язані з наркотиками. Зокрема непропорційно засуджують до смертної кари представників меншин.