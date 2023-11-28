Боррель на пресконференції з Дмитром Кулебою: Я не бачу серед країн-членів ЄС ознак втоми від війни в Україні

"Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", - наголосив глава євродипломатії.

Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить ознак втоми від війни черед країн-членів Євросоюзу.

Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, передає "РБК-Україна".

"Щиро кажучи, я не бачу ознак того, що серед країн-членів є те, що ви називаєте "втомою". Усі стурбовані, і усі визнають успіхи українців – про які не завжди чимало говорять", - зазначив глава євродипломатії.

Він відзначив "значні успіхи" України у боротьбі проти країниРФ, зокрема, роботу нового "зернового коридору", а також укріплення українських бійців на лівому березі Дніпра біля Херсону.

"Я переконаний, що країни-члени продовжать підтримувати Україну, тому що для нас це - екзистенційне питання. Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", - наголосив Боррель.

Дмитро Кулеба заявив, що "найкращою гарантією безпеки є саме членство України в ЄС, але це гарантія безпеки не тільки для України, не тільки для Європи, але й для всього світу", передає пресслужба МЗС.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прибув на засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, укотре запевнив у продовженні підтримки України в її боротьбі з російським вторгненням.

Нині Рада ЄС ухвалила рішення передбачити додаткове фінансування для навчання ЗСУ в межах Місії військової допомоги Європейського Союзу (EUMAM Ukraine).