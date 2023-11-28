Президент Чехії: У нас немає іншого вибору, крім як надати Україні все необхідне. Будь-що менше було б нашою поразкою

Він додав, що окупанти виготовляють уже набагато більше боєприпасів, танків та мобілізовують більшу кількість солдатів. Також РФ веде переговори з кількома державами щодо постачання зброї.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що немає іншого вибору, окрім як надати Україні все необхідне, щоби наша держава відновила суверенітет і контроль над кордонами.

Про це Павел сказав в інтерв’ю виданню Corriere della Sera, повідомляє Radio Prague International.

"Будь-що менше було б нашим неуспіхом", - підкреслив чеський президент.

На думку Павела,"перемога Росії зміцнила б ідею про те, що інші режими можуть досягати своєї мети силою і що вони можуть покладатися на слабкість західних демократій".

Наступний рік, наголосив глава Чехії, видасться для України ще більш важким, а прийдешня зима — надзвичайно складною. Більшість української інфраструктури зруйновано, і навіть за підтримки Заходу її неможливо повністю відновити.

"Це буде важко для населення, і на тлі вагань із боку держав, які зараз підтримують Україну, почуття розчарування посилюватиметься. І, природно, це створює ситуацію, не дуже сприятливу для продовження контрнаступних операцій", — сказав Павел.

Він додав, що окупанти виготовляють уже набагато більше боєприпасів, танків та мобілізовують більшу кількість солдатів. Також РФ веде переговори з кількома державами щодо постачання зброї.

"Якщо ми пропустимо можливість зберегти нашу підтримку України, то наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для Москви. Поточний рік має вирішальне значення для закладення основ успіху, наступний рік буде складнішим", - зазначив президент Чехії.

Павел розкритикував недостатні постачання військової техніки Україні, яка таким чином "не може продовжувати операцію високої інтенсивності".

"Ми не виконали своїх обіцянок щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів, і навчання на F-16 йде не так швидко, як було б слід", — зазначив лідер Чехії, згадавши, наприклад, сумніви Берліна щодо постачання далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, нещодавно президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил своєї країни заявив, що витрачений час Заходу на підготовку до постачань допомоги нашій державі дав можливість Росії дуже добре підготуватися до контрнаступу. Натомість допомога партнерів Україні не досягає необхідного рівня.

Чехія також вирішила заморозити російські державні активи і вимагатиме це зробити від ЄС. Росії, зокрема, не дозволять використовувати банківські рахунки, на які надходить орендна плата за цю нерухомість.