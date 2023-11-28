90 видатних науковців об'єднали свої сили для тривалої дослідницької ініціативи, спрямованої на розкриття глибин історії України.

Українські та світові науковці та громадські діячі започаткували проєкт "Українська історія: глобальна ініціатива".

Про це йдеться на сайті проєкту.

“Українська історія займає центральне місце у світовій історії, до ступеню, з яким може бути важко погодитись і який може бути важко визнати. У цьому світлі не дивують зв’язки між нинішньою війною і масштабнішими процесами в світовій економіці та політиці. “Українська історія: глобальна ініціатива” шукатиме нового емпіричного і концептуального розуміння, використовуючи новаторський підхід у різних дисциплінах та застосовуючи нові технології для написання історії сьогодні. Ініціатива непрямо шукатиме відповіді на засадничі запитання, як-от: “Хто ми?”, “Як уможливилась нація?” - йдеться на сайті проєкту.

Серед директорів проєкту, зокрема, професор Єльського університету, науковий співробітник Інституту гуманітарних досліджень у Відні Тімоті Снайдер, ведучий CNN та журналіст The Washington Post Фарід Закарія, український поет Сергій Жадан та інші.

90 видатних науковців об'єднали свої сили для тривалої дослідницької ініціативи, спрямованої на розкриття глибин історії України. Вони досліджуватимуть епохи від передісторії українських земель до сьогодення.

Проєкт використовує інноваційні підходи та технології для вивчення важливих тем, таких як розселення людства, мовна еволюція, відносини з іншими цивілізаціями та сучасні питання націєтворення.

Нагадаємо, на початку цього року історик Тімоті Снайдер нагадав про вбитих росіянами українських спортсменів. Таким чином історик дав зрозуміти, що не вважає доречною участь росіян у Олімпійських іграх в Парижі.