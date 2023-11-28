Україна розпочала переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7.

Україна розпочала перший раунд консультацій з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

“Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в «Групі семи» наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО”, – наголосив Ігор Жовква.

Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Нагадаємо, два тижні тому Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки. Також президент України розраховує, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів.