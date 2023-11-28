Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Офіс Генпрокурора спільно з Департаментом кіберполіції та Нацполіцією за підтримки Європолу та Євроюсту провели багаторівневу спецоперацію із знешкодження міжнародної хакерської групи. Її учасники здійснювали хакерські атаки на найпотужніші світові компанії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“Чоловіки розробили та оновлювали шкідливе програмне забезпечення, здійснювали хакерські атаки, підшукували так званих дропів з криптогаманцями для отримання викупу та розподіляли «заробіток» між іншими членами угруповання”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що насамперед вони зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії.

З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування члени організованої групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

До прикладу, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів хакери вимагали перерахувати 450 біткоїнів на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 млн грн.

Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності учасники групи зашифрували понад 250 серверів світових шо підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 млрд грн в перерахунку на національну валюту.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях.

Вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі, криптовалютні активи, майже 4 млн грн, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. До суду направлено клопотання про арешт вилученого майна.

Дії учасників групи розслідуються. Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни намагаються зламати український месенджер Signal. Повітряні сили опублікували скріншоти прикладів, як окупанти здійснюють злам.