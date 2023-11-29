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На Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів, – ЦНС

Підпілля повідомляє про п'ятьох загиблих високопосадовців.

На Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів, – ЦНС
Фото: ЦНС

На Херсонщині Сили оборони завдали удару по будівлі, де проходила нарада окупантів. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“Учора 28.11.2023, завдяки інформації, яке надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

Зі свого боку, російське видання Astra повідомило, що в будівлі, яка зазнала обстрілу, розташовувався відділ поліції, створений окупаційною владою Херсонської області. За інформацію видання, внаслідок удару там загинули чотири поліцейських, 17 отримали поранення. Крім того, за даними видання, серед загиблих заступник начальника відділу поліції 33-річний майор поліції Артур Джунусов.

Нагадаємо, минулого тижня Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що російські війська в Україні продовжують зазнавати масових втрат від українських високоточних ударів у тилу ворога. Зокрема, внаслідок удару по колоні вантажівок у селі Гладківка на Херсонщині загинуло, ймовірно, понад 70 російських окупантів.

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