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Росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, але нашу перевагу забезпечать інновації, які вже працюють, – Умєров

Міністр оборони повідомив, що Україна винаходить та масштабує технології, а IT-коаліція країн-партнерів покликана пришвидшити цей процес.

Росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, але нашу перевагу забезпечать інновації, які вже працюють, – Умєров
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова у Києві відбулася зустріч з військовими аташе в рамках IT-коаліції. Участь у заході взяли представники більше 30 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.  

“Війну виграють технології. Росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, а їхні заводи за Уралом працюють в три зміни. Але нашу перевагу забезпечать асиметричні відповіді і вони можливі завдяки інноваціям, які вже працюють. Ми винаходимо технології, тестуємо, масштабуємо їх. А з вашою допомогою ми зможемо робити це швидше і більше”, – звернувся міністр до учасників заходу. 

У свою чергу заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила в ході виступу, що ініціатива ІТ-коаліції покликана забезпечити необхідну цифрову основу для підтримки розгортання будь-яких нових технологічних рішень. 

“Україна фактично вже стала бойовим майданчиком для тестування низки військових рішень. Хочу заохотити вас користуватися цією можливістю. Весь світ має бути готовий до використання технологій у будь-які війні. І Україна має можливість надати вам цю експертизу, ці можливості, ці платформи для того, щоб ви стали частиною нашої перемоги. Перемоги у війні технологій”, – звернулася до партнерів Катерина Черногоренко.

Міноборони нагадало, що ІТ-коаліція – це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з питань оборони України (“формат Рамштайн”) під керівництвом Естонії та Люксембургу, яка зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним Силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. 

Наразі учасниками ініціативи є шість держав (Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Латвія, Литва), ще одним членом невдовзі має стати Ісландія.

Нагадаємо, у червні цього року на той час міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в рамках групи “Рамштайн” створять ІТ-коаліцію.

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