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Під час нічної атаки цілями росіян були військові об’єкти та критична інфраструктура, – Ігнат

"Цілі незмінні. У них є великі списки".

Під час нічної атаки цілями росіян були військові об’єкти та критична інфраструктура, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: ТСН

Під час сьогоднішньої нічної атаки дронами цілями росіян були військові об’єкти та критична інфраструктура. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Цілі незмінні. У них є великі списки. Всі цілі зрештою відомі їм. Ми можемо здогадуватися, ми не можемо офіційно про це говорити – це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури наші. Зазвичай ворог кожен "Шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль, – сказав він.

Речник ЗСУ додав, що росіяни кожного разу коригують маршрути польотів безпілотників, щоб українські військові не змогли підготуватися до атаки.

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Цієї ночі росіяни запустили "Шахеди" з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму. Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Далі противник застосовував кілька напрямків. В північних областях ворожі безпілотники знищувалися по мірі слідування. "Шахеди" також були знищені на заході, у Хмельницькій області.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками. В результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

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