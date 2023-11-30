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Окупанти обстріляли з артилерії Очаків

Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли з артилерії Очаків
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Шайхет у Telegram

Учора ввечері російська армія здійснила артилерійський обстріл Очакова Миколаївської області.

Про це повідомила у Facebook Миколаївська ОВА.

"Вчора, 29 листопада, о 15:34 ворог завдавав артилерійські удари по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

Також 29 листопада о 23:54 росіяни завдали артилерійських ударів по Очакову. Без жертв. 

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Нагадаємо, зранку 28 листопада війська РФ завдавали артилерійських ударів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Внаслідок ворожих атак частково пошкоджені житлові будинки.

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