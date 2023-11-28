Зранку ворог вдарив з артилерії по Очакову

Сьогодні зранку війська РФ завдавали артилерійських ударів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Внаслідок ворожих атак частково пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє у Facebook Миколаївська ОДА.

Згідно з повідомленням, вчора о 19:57 та сьогодні вранці о 5:24 ворог обстрілював Очаків та берегову лінію Очаківської громади. Внаслідок атаки часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Також вчора о 13:52 та 18:52 війська РФ з артилерії обстрілювали акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом доби 26 листопада росіяни завдали артилерійських ударів по акваторії Куцурубської громади. Без жертв.