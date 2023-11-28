ВАКС відправив нардепа Лабазюка під варту з можливістю застави

Вищий антикорупційний суд відправив нардепа Сергія Лабазюка ("За майбутнє") під варту з можливістю застави в 40,2 млн гривень.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. У Центрі протидії корупції додали, що рішення ухвалив слідчий суддя Володимир Воронько.

У разі внесення застави, Лабазюк повинен буде дотримуватися встановлених судом обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, не спілкуватися з іншими підозрюваним та свідками.

Сергій Лабазюк був затриманий 24 листопада на спробі підкупу топпосадовця Міністерства відновлення. Він просив надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

Того ж дня було затримано народного депутата Одарченка ("Слуга народу"), який за біткоїни просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Лабазюк – мажоритарник із Хмельницької області, який уперше обрався до Верховної Ради в 2012 як самовисуванець, потім перебирався в 2014 і 2019. У 2014 році був обраний за округом у Хмельницькій області як безпартійний самовисуванець. До поточного скликання потрапив за тим же округом 188, і теж як самовисуванець, але в 2020 увійшов до "За майбутнє".

Голосував за скандальну містобудівну реформу. Власник будівельного і агробізнесу.