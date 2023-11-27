Унаслідок негоди в Україні є загиблі і травмовані. Епіцентр циклону рухається на північ, – президент

Президент Володимир Зеленський заслухав звіти щодо негоди, внаслідок якої були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Енергетики працюють над відновленням постачання.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Президент висловив вдячність усім, хто долучився до допомоги людям.

"На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області – п'ять людей", – сказав він.

Іще щонайменше 19 людей постраждали. Зеленський додав, що наразі епіцентр циклону переміщується в північні області.

"Особливо я хочу сьогодні відзначити увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції. Хто цілодобово надає допомогу. Зокрема, надзвичайників Одеського регіону. Цими днями максимально проявили себе капітан Сергій Лісін, начальник караулу 45-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Руслан Бугаєв, водій 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Майстер-сержант Петро Каламан, водій-електрик рятувального відділення 20-ї пожежно-рятувальної частини. А також нацгвардійці: солдат Сергій Дімов, капітан Сергій Мельник та полковник Володимир Литвинюк", – повідомив президент.

Зеленський додав, що провів сьогодні й важливі міжнародні розмови. Зокрема, зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії обговорили ситуацію на Близькому Сході, актуальні події та перспективи.

Також були переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Йшлося про підготовку рішення ЄС щодо початку переговорів з Україною про вступ – Зеленський запевнив, що усе, що має зробити наша держава, ми робимо. Говорили й про продовження наступного року підтримки нашої держави з боку ЄС. Також сьогодні звернувся до учасників сесії Міжнародної морської організації – однієї з найбільш респектабельних інституцій світу, що опікується безпекою – безпекою мореплавства.

Крім того, Зеленський провів сьогодні підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року. Чітко бачимо українську перспективу й те, що необхідно для досягнення наших цілей. Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки – підтримки для наших воїнів.

Нагадаємо, що учора вранці сильні вітри й снігопади почали вирувати в Одеській та Миколаївській областях, а згодом поширилися на інші регіони.