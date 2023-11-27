Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Окупований Крим накрив сильний шторм, майже пів мільйона осіб залишилися без світла (оновлено)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни оголосили "полювання" на українських вчителів в окупованих територіях

Окупанти шукають місцевих вчителів, які дистанційно викладають в українських школах.

Росіяни оголосили "полювання" на українських вчителів в окупованих територіях
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах. Про це інформує Центр національного спротиву.

"За даними ворога, діти на ТОТ продовжують навчатись дистанційно в українських школах, але ворог вирішив змінити тактику й тепер шукає вчителів, які продовжують навчання", – пишуть у нацспротиві.

Самі ж окупанти залучають першокурсників фейкових педуніверситетів до викладання у школах на ТОТ через дефіцит вчителів.

Нагадаємо, росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах. Дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят Росії", також першачки повинні відвідувати пропагандистські заходи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies