Росіяни оголосили "полювання" на українських вчителів в окупованих територіях

Окупанти шукають місцевих вчителів, які дистанційно викладають в українських школах.

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно шукають місцевих вчителів, які продовжують дистанційно викладати в українських школах. Про це інформує Центр національного спротиву.

"За даними ворога, діти на ТОТ продовжують навчатись дистанційно в українських школах, але ворог вирішив змінити тактику й тепер шукає вчителів, які продовжують навчання", – пишуть у нацспротиві.

Самі ж окупанти залучають першокурсників фейкових педуніверситетів до викладання у школах на ТОТ через дефіцит вчителів.

Нагадаємо, росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації покоління українців на тимчасово окупованих територіях та проводять активну російську пропаганду у школах. Дітей примусово заставляють вступати до лав "Орлят Росії", також першачки повинні відвідувати пропагандистські заходи.