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Через негоду в Україні ДСНС розгорнула майже тисячу пунктів обігріву

Частина з них, зокрема, розташована у місцях, де влаштували вимушені стоянки автотранспорту.

Через негоду в Україні ДСНС розгорнула майже тисячу пунктів обігріву
Фото: ДСНС України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула майже тисячу пунктів обігріву через складні погодні умови. Працювали вони і в епіцентрах негоди. 

Про це повідомив на брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

"Частина з них, зокрема, знаходиться у місцях, де влаштовано вимушені стоянки автотранспорту, а також там, де потрібна допомога населенню через негоду. У пунктах люди можуть погрітися, випити гарячого чаю і дочекатися, поки або дорогу розчистять, або відбуксирують машину», - розповів Хорунжий.

Він додав, що  до ліквідації наслідків негоди залучили 1215 рятувальників і понад 330 одиниць техніки ДСНС.

Із заметів і переметів відбуксирували майже 1,3 тис. транспортних засобів, зокрема, на Одещині, де ситуація найскладніша, - 533, серед них - 15 автобусів та 12 машин швидкої медичної допомоги.

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Нагадаємо, через негоду в Україні без електропостачання залишаються 1638 населених пунктів у 17 областях. Найскладніша ситуація залишається в Одеській,  Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. 

В Одеській області рятувальні групи евакуювали із снігових пасток 1 927 людей, серед них – 138 дітей.

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