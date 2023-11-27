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Ігнат: українська ППО вже збила 15 російських ракет "Кинджал"

"Patriot себе показав".

Ігнат: українська ППО вже збила 15 російських ракет "Кинджал"
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: mil.in.ua

Українська протиповітряна оборона збила 15 ворожих гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в інтерв’ю "Новинарні".

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", – розповів Ігнат.

Він зазначив, що "Patriot – передусім ракета проти балістики".

"Це надзвичайно серйозна технологія. Тільки лобове зіткнення гарантує збиття балістичної ракети, й усе це робиться без втручання людини. Наші люди з бойовим досвідом збиття "Кинджалів" стануть наставниками не тільки для наших курсантів, а, можливо, й для іноземців. Бо ніхто у світі з Patriot ще не збивав "Кинджал", – наголосив Ігнат.

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Нагадаємо, 11 серпня РФ атакувала Україну чотирма "Кинджалами" з чотирьох літаків МіГ-31К. Силам ППО вдалося збити одну ракету в Київській області.

До слова, речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив причетність ПС України до знищення п'ятьох російських літаків на Брянською областю у травні цього року. Тоді РЗК "Patriot" збили російські Су-34 та Су-35, два вертолітні комплекси радіоелектронного придушення Мі-8МТПР-1 та багатоцільовий вертоліт Мі-8.

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