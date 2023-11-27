За матеріалами СБУ підозру отримав брат екснардепа Ковальова, який вивозив зерно з Херсонщини до Росії

СБУ зібрала докази державної зради на депутата Херсонської облради Юрія Ковальова. Наразі він входить до складу окупаційної "держдуми Херсонської області" від путінської партії "Єдина Росія" і продовжує сприяти збройній агресії РФ проти України.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігурант є старшим братом екснардепа-зрадника Олексія Ковальова, який після окупації обласного центру публічно підтримав "приєднання" регіону до РФ і став "заступником" гауляйтера Сальдо «з питань сільського господарства».

Використовуючи "статус" свого брата, Юрій Ковальов "переорієнтував" на потреби країни-агресора понад 20 підконтрольних компаній у регіоні. Для цього здійснив їхню "перереєстрацію" за російським законодавством.

Серед них – місцевий агрохолдинг, який цього року переправив у Росію майже 35 тисяч тонн українського зерна на загальну суму 140 млн гривень.

Також встановлено, що за вказівкою Юрія Ковальова підконтрольні йому автозаправні станції здійснювали «позачергове» забезпечення пальним військової техніки РФ, у тому числі ворожих танків та бронемашин.

Крім того, компанії фігуранта активно постачали "продпайки" для росіян, які перебувають на російських блокпостах в окупованій частині регіону.

Також підприємства Юрія Ковальова регулярно фінансують бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" та "зборів". Тільки за серпень 2022 року одна з його агрокомпаній перерахувала на користь загарбників майже 3 млн російських рублів.

На підставі зібраних доказів Юрію Ковальову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано.

Нагадаємо, у серпні 2022 року депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про загибель нардепа Олексія Ковальова в тимчасово окупованій Херсонській області, де він перебував від початку повномасштабного вторгнення Росії.