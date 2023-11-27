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У Києві сьогодні відкриють регіональне представництва Європейського інвестиційного банку

Керівництво банку представить в українській столиці низку ініціатив з відновлення нашої держави. Серед них є дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро.

У Києві сьогодні відкриють регіональне представництва Європейського інвестиційного банку
Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр і прем’єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Сьогодні президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр та віцепрезидентка Тереза Червінська відвідують Київ, де відкриється Регіональне представництво ЄІБ у країнах Східної Європи.

Про це йдеться у пресрелізі представництва Євросоюзу в Україні.

Керівництво банку зустрілося з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, також запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Під час візиту буде презентована низка нових ініціатив із відновлення та зміцнення стійкості, які фінансуватимуться через фонд “EU for Ukraine”. Проєкти розроблені для задоволення найбільш нагальних інфраструктурних потреб України та підтримки її економіки.

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Серед цих ініціатив – дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро, які нещодавно схвалила рада директорів ЄІБ. Нині вони обговорюються з Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

Додамо, Регіональне представництво ЄІБ у Києві буде надавати посилену підтримку Україні та Східній Європі загалом, тісно співпрацюючи та координуючи роботу з представництвами банку у Молдові та на Південному Кавказі (Грузія). 

“З більшими ресурсами та експертизою на місцях, будучи ще ближче до своїх партнерів, представництво відіграватиме важливу роль у підтримці зусиль із відновлення та реконструкції. Це розширення ґрунтується на 16-річній діяльності ЄІБ в Україні з портфелем проєктів вартістю 7,3 млрд євро, зосереджених насамперед на транспорті, енергетиці та муніципальній інфраструктурі”, − зазначили у представництві ЄС.

За словами Вернера Хойєра, візит керівництва банку до України, як банку ЄС, є свідченням непохитної підтримки, особливо в умовах безперервних нападів і звірств Росії. 

“З відкриттям нашого Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи в Києві ми хочемо підкреслити нашу посилену відданість: супроводжувати Україну на її європейському шляху. Україна є невіддільною частиною європейської родини, а ЄІБ − ключовою частиною довгострокової підтримки ЄС”, − заявив він.

Нагадаємо, ЄІБ одним із перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку Україні. Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро.

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