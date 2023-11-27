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В Одесі три людини замерзли на смерть

У місті виявили трупи, ймовірно, безпритульних осіб.

В Одесі три людини замерзли на смерть
Фото: volodymyr.rayon.in.ua

В Одесі виявили три трупи, ймовірно безпритульних людей, з ознаками переохолодження.

Про це пише Думська з посиланням на джерела правоохоронців.

Слідів насильницької смерті немає, зазначає видання.

“У Щепному провулку виявлено тіла чоловіка із переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва – тіло жінки та на Привокзальній площі – чоловіка”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, внаслідок негоди понад 2000 тисячі населених пунктів знеструмлено в 16 областях. В Одеській області найскладніша ситуація – на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Учора через негоду на автомобільній дорозі Київ-Одеса заборонили рух усіх транспортних засобів.

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