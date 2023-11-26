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Через негоду на дорозі Київ-Одеса заборонили рух усіх транспортних засобів

Низку трас закривають у Миколаївській області.

Через негоду на дорозі Київ-Одеса заборонили рух усіх транспортних засобів

Через негоду на автомобільній дорозі Київ-Одеса заборонили рух усіх транспортних засобів.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

“У звʼязку з погіршенням погодних умов, з 19:30 діє заборона руху усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса”, − зазначив він.

Орієнтовано рух транспорту заборонили на чотири години. 

“Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надана додатково. Вкотре закликаю водіїв, перечекати негоду вдома”, − додав Кіпер.

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Про закриття трас у Миколаївській області повідомив очільник ОДА Віталій Кім.

“Закриваємо деякі траси. Ще повідомлю додатково”, − написав він у телеграмі.

Через негоду, яка продовжує вирувати, знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях.

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