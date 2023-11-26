Україна очікує на додаткову ППО для захисту “зернового коридору” та Одеського регіону

Відповідні домовленості з державами-партнерами вже є та виконуються.

Україна очікує на додаткові системи протиповітряної оборони для захисту “зернового коридору” в Чорному морі та Одеського регіону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами другого міжнародного саміту Grain from Ukraine у Києві.

Відповідні домовленості з державами-партнерами вже є та виконуються, зазначив він.

“Залишається дуже конкретна кількість систем і з дуже конкретною назвою. Запит цей є. Позитивна відповідь вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас важливі наші люди в Одеському регіоні. З ППО дефіцит, однак… Важливо, що є домовленості, є позитивний сигнал, коридор працює”, − сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що попри всі виклики “зерновий коридор” і далі функціонує, і Росія сьогодні не має потужного впливу на його роботу.

“У нас є зрозумілий коридор і взаємодія щодо його використання з Болгарією, Румунією та Туреччиною. У нас є домовленості з Великою Британією, яка займається страхуванням цього коридору. Повинні бути відповідні результати. У мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводу українцями, конвою. Нам уже передають відповідні морські катери”, − зазначив Президент.

Зеленський також додав, що збільшуються обсяги перевезення української продукції залізницею через Молдову та Румунію.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що в Україні "є міста, де з ППО є реальні проблеми". Він зазначив, що наша держава передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит систем протиповітряної оборони.