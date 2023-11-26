Одещина переходить на дистанційну форму навчання

Через негоду в Одеській області завтра, 27 листопада 2023 року, всі заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди, дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", – йдеться у повідомленні.

Також він додав, що поки дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

Нагадаємо, сильні снігопади та ожеледиця на дорогах паралізувала рух транспорту на Одещині. Без електропостачання залиаються 131 населений пункт області. Молдова призупинила роботу ПП "Паланка" через сильний вітер зі снігом.

Синоптики прогнозують продовження негоди і в понеділок, 27 листопада.