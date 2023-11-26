Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти в Криму складають списки “неблагонадійних осіб”

Людей з проукраїнською позицією вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.

Окупанти в Криму складають списки “неблагонадійних осіб”
Фото: Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані "списки неблагонадійних осіб". Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”. 

Про це інформує Центр національного спротиву. 

"Росіяни розширюють штат співробітників “Центру з протидії екстремізму мвс по республіці крим” (“Центр Э”), зокрема залучаючи цивільних сексотів.  Даний центр здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу “АІС екстремист”. Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", – пишуть у ЦНС. 

Відомо, що "Роскомнагляд” здійснює блокування інформаційних ресурсів на яких публікується невигідна Кремлю інформація. Також співробітники даного центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури. 

Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.

Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies