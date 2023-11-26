Окупанти в Криму складають списки “неблагонадійних осіб”

У тимчасово окупованому Криму російська влада почала складати так звані "списки неблагонадійних осіб". Таких людей, йдеться про кримотатарське населення півострова, вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни розширюють штат співробітників “Центру з протидії екстремізму мвс по республіці крим” (“Центр Э”), зокрема залучаючи цивільних сексотів. Даний центр здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування). Основне їх завдання це виявлення “неблагонадійних осіб” та занесення їх у спеціалізовану базу “АІС екстремист”. Підставою для занесення у таку базу можуть бути коментарі чи навіть реакції під дописами, що критикують російську агресію чи висловлюють проукраїнську позицію", – пишуть у ЦНС.

Відомо, що "Роскомнагляд” здійснює блокування інформаційних ресурсів на яких публікується невигідна Кремлю інформація. Також співробітники даного центру проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Достеменно відомо, що окупанти уже внесли до своєї бази дані про близько 7 тис. осіб. Зокрема більше тисячі це представники корінного кримськотатарського народу.

Нагадаємо, окупанти хочуть залучити 105 тисяч “правоохоронців” для боротьби з “екстремізмом” на тимчасово захоплених територіях України.