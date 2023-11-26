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На Донеччині росіяни вбили двох людей

Ще одна людина з пораненнями.

На Донеччині росіяни вбили двох людей
Фото: ДСНС

Впродовж доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще одна людна отримала поранення. Про це заявив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

"За 25 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Воскресенці. Ще 1 людина в області дістала поранення", – повідомив він.

Загалом у Донецькій області окупанти вбили 1780 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, за добу 23 листопада, ворог обстріляв 7 населених пунктів Донецької області. Пошкоджені 17 цивільних об’єктів, поранення дістав цивільний.

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