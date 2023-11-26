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НАЗК виключило 3 грецькі компанії з переліку спонсорів війни, бо вони припинили транспортувати російську нафту

Йдеться про Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine та TMC Tankers LTD.

НАЗК виключило 3 грецькі компанії з переліку спонсорів війни, бо вони припинили транспортувати російську нафту
Фото: Цензор

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило три грецькі компанії з переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення було ухвалено після того, як компанії припинили транспортування російської нафти.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК. 

Влітку 2022 року НАЗК надало статус “спонсорів війни” п’яти грецьким компаніям, серед яких були і Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers. Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, тим самим поповнюючи бюджет держави-терориста та фінансуючи російську агресію. 

Антикорупційне агенство нагадало, що раніше з переліку міжнародних спонсорів війни вже було виключено провідну світову компанію з постачання суднового палива, ірландську Peninsula Petroleum Limited, одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) та Британську групу компаній Mondi, що виробляє папір та пакування. 

НАЗК звертає увагу, що агенство відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.

Нагадаємо, на цьому тижні НАЗК внесло найбільшого у світі виробника будматеріалів Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни. Лише за 2022 рік Knauf сплатив до бюджету держави-терориста РФ близько 117 млн доларів.

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