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Міноборони показало випробування FPV-дронів українського виробництва

На нещодавніх випробуваннях тестували дрони від шістьох виробників.

Міноборони показало випробування FPV-дронів українського виробництва
Фото: скриншот відео

Міноборони показало випробування FPV-дронів українського виробництва. 

На випробуваннях, які відбулися нещодавно, тестували дрони від шістьох виробників. Здебільшого — FPV-дрони, спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

Мета цих випробувань — перевірити роботу безпілотників під впливом випромінювання комплексу радіолектронної боротьби (РЕБ). Окремо тестували стійкість БпЛА до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником.

Зазначається, що для більшості виробників це випробування стало хорошою можливістю побачити вразливі місця своїх розробок і в подальшому зосередитись саме на вдосконаленні презентованих проєктів щодо протидії РЕБ. Один з виробників продемонстрував свою серійну розробку дрона-камікадзе. Цей зразок показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.

За словами представника компанії, цей зразок уже добре зарекомендував себе у бойових умовах та має досить стабільні показники у протистоянні з засобами РЕБ ворога.

В разі успішних подальших випробувань і допуску до експлуатації цього БпАК, підприємство готове до масштабування свого виробництва.

“Проєкт розпочався близько року тому, але зараз ми вийшли на рівень, який можна показувати. Цей дрон здатен виконувати бойові завдання на відстані до десяти кілометрів. Ті технології, які використовувались для розробки цієї моделі, - не якісь інноваційні чи унікальні, це збірна солянка наших знань, вдале поєднання досвіду попередніх виробів”, - повідомив представник компанії-виробника.

Такого кшталту випробування нових моделей БпАК Міністерство оборони влаштовує регулярно. Кількість підприємств, які з власної ініціативи працюють над створенням сучасних українських безпілотників, уже сягає кількох сотень, адже саме цей тип озброєнь у війську надзвичайно затребуваний.

Нагадаємо, цього місяці Укроборонпром заявив, що до кінця поточного року забезпечить Сили оборони сотнями нових безпілотників. Дрони законтрактовані Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації.

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