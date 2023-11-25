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Росіяни обстріляли прикордонне село Чернігівщини, постраждала жителька

Правоохоронці доставили жінку до лікарні.

Росіяни обстріляли прикордонне село Чернігівщини, постраждала жителька

Російські окупанти обстріляли з мінометів прикордонне село у Семенівській громаді Чернігівщини.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Внаслідок обстрілу була поранена жителька, яка на момент атаки поралася на господарстві. Службовим автомобілем правоохоронці евакуювали її до лікарні та передали медикам. 

 За фактом скоєння Росією ще одного воєнного злочину слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Нагадаємо, днями Чернігівщині тричі потрапила під ворожий обстріл

Нині Президент Володимир Зеленський повідомив, що є складна ситуація з протиповітряною обороною на Сумщині, Чернігівщині та Черкащині.

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