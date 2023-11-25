Зеленський заявив, що в Україні "є міста, де з ППО є реальні проблеми"

Президент зазначив, що наша держава передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит систем протиповітряної оборони.

В Україні "є міста, де з ППО є реальні проблеми".

Про це на пресконференції пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто, ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо. Тобто прикордонні області з Росією, з Білоруссю або області, які частково тимчасово окуповані - Запоріжжя, Херсон, Дніпро. Донецький напрямок - дуже складно", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що складна ситуація з протиповітряною обороною на Сумщині, Чернігівщині та Черкащині.

Президент зазначив, що наша держава передала партнерам інформацію про дефіцит ППО. Найперше мова йде про ті країни, які мають на озброєнні відповідні системи або необхідні виробничі потужності для їх виготовлення.

Нагадаємо, на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України Німеччина і Франція виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони нашої держави.

Також Німеччина надасть Україні систему ППО Patriot.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що невдовзі основу української протиповітряної оборони становитимуть системи західного зразка Patriot, SAMP-T, NASAMS та IRIS-T.