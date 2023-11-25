Україна отримає військові кораблі для супроводу цивільних суден через зерновий коридор, — Зеленський

Партнери нададуть Україні військвоі кораблі, які супроводжуватимуть цивільні судна через "зерновий коридор" у Чорному морі. Також, Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві в суботу, — пише "УП".

За словами глави Держави створення гуманітарного "зернового коридору" у Чорному морі без Росії є великим досягненням для України цього року. Країна працює над створенням безпечного пересування цим коридором цивільних суден.

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", — зазначив Зеленський.

Крім того, є домовленості з партнерами щодо захисту Одеського регіону додатковими системами ППО.

"Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит вже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які там живуть", — підкреслив президент.

Нагадаємо, у суботу в Києві відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine. На пресконференції Президент Володимир Зеленський провів двосторонні перемовини з очільниками Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Швейцарії Аленом Берсе та прем'єром Литви Інґрідою Шимоніте.