Під час заходу Президент Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з очільниками Латвії та Швейцарії, а також прем'єром Литви.

У Києві у 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine.

На пресконференції за підсумками саміту Президент Володимир Зеленський повідомив, що він провів двосторонні перемовини з очільниками Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Швейцарії Аленом Берсе та прем'єром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Провели переговори, щоб зупинити росію, її терор, її намагання повторити злочин 20 століття... Тільки разом ми здатні цьому протистояти", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сторони обговорили спектр питань щодо захисту Украни, співпраці, а головну увагу приділили гуманітарній ініціативі - "Зерно з України".

Зеленський наголосив, що російське вторгнення і блокада Росією українського експорту спричинило коливання цін на продовольство, нестабільну ситуацію на міжнародних ринках і погіршення ситуації в регіонах, що критично залежать від імпорту зернових."Ми об'єднали країни світу для залучення коштів для допомоги усіх в світі, хто найбільш страждає від дефіциту продовольства. За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 млн доларів на цей час. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників. В рамках ініціативи до Сомалі, Кенії, Ефіопії було доставлено 170 тисяч тонн українського зерна", - повідомив глава держави.

Зеленський додав, що "наша позиція принципова - ми вважаємо, що ніхто в світі не має права блокувати вільне мореплавство, перетворювати на зброю дефіцит продовольства, використання голоду як зброї - це елементи політики геноциду".

Нагадаємо, уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні. З цієї суми 2 млн євро - це гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.