Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
Епоха фашизму. Як маленькі фашисти захоплюють владу у великих країнах
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
У столиці Ірландії відбуваються сутички після поранення трьох дітей та двох дорослих біля школи
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
WP: Росія і Китай обговорюють проєкт будівництва підводного тунелю під Керченською протокою
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Зеленський доручив Залужному та Умєрову представити наступного тижня новий план із мобілізації
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
ГоловнаЕкономікаДержава

У Києві відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine

Під час заходу Президент Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з очільниками Латвії та Швейцарії, а також прем'єром Литви.

У Києві відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine
Фото: скриншот відео

У Києві у 90-ту річницю Голодомору 1932-1933 років відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine.

На пресконференції за підсумками саміту Президент Володимир Зеленський повідомив, що він провів двосторонні перемовини з очільниками Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Швейцарії Аленом Берсе та прем'єром Литви Інґрідою Шимоніте.

"Провели переговори, щоб зупинити росію, її терор, її намагання повторити злочин 20 століття... Тільки разом ми здатні цьому протистояти", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сторони обговорили спектр питань щодо захисту Украни, співпраці, а головну увагу приділили гуманітарній ініціативі - "Зерно з України".

Зеленський наголосив, що російське вторгнення і блокада Росією українського експорту спричинило коливання цін на продовольство, нестабільну ситуацію на міжнародних ринках і погіршення ситуації в регіонах, що критично залежать від імпорту зернових."Ми об'єднали країни світу для залучення коштів для допомоги усіх в світі, хто найбільш страждає від дефіциту продовольства. За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 млн доларів на цей час. До ініціативи приєдналося близько 30 учасників. В рамках ініціативи до Сомалі, Кенії, Ефіопії було доставлено 170 тисяч тонн українського зерна", - повідомив глава держави.

Зеленський додав, що "наша позиція принципова - ми вважаємо, що ніхто в світі не має права блокувати вільне мореплавство, перетворювати на зброю дефіцит продовольства, використання голоду як зброї - це елементи політики геноциду".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні. З цієї суми 2 млн євро - це гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies