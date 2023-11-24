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Мінекономіки заявило, що у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%

Серед сприятливий факторів називають високі врожаї та стабільну роботу нового "зернового коридору".

Мінекономіки заявило, що у жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%
Юлія Свириденко
Фото: Макс Требухов

За попередніми оцінками, зростання ВВП у жовтні 2023 року порівняно з жовтнем минулого року становить близько 10,5% [±2%].

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За січень-жовтень цього року зростання економіки відомство оцінило на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

"До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси. Стримуючими факторами зростання економіки залишаються значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів", - зазначила перша віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг (зокрема, державне управління та оборона), на другому місці - виробнича сфера.

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Нагадаємо, за даними Держстату, у другому кварталі 2023 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 19,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цьго місяця прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи бюджет-2024, заявив, що зростання ВВП очікують на рівні 4,6%. Крім того, МВФ підвищує прогноз економічного зростання України до 2% у 2023 році.

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