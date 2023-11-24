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Парламент Молдови знову продовжив надзвичайний стан у державі через війну в Україні

Однією з причин уряд, який вніс таку пропозицію, назвав спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Парламент Молдови знову продовжив надзвичайний стан у державі через війну в Україні
Фото: DEPOSITPHOTOS.COM

Парламент Молдови ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану через війну в Україні, передає Newsmaker.

Відповідну пропозицію вніс уряд. Таким чином надзвичайний стан продовжили на 30 днів.

Відповідне рішення підтримали 60 молдовських депутатів. Опозиція - комуністи і соціалісти - виступили проти і на знак протесту покинули сесійну залу.

Міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос серед аргументів на користь продовження режиму НС назвав, зокрема, участь Росії у спробах дестабілізувати ситуацію в Молдові. Також постало енергетичне питання через атаки російських дронів.

"Очікується, що холодної пори року з великою ймовірністю російські збройні сили активізують атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Наразі відзначається тенденція до збільшення кількості атак російських безпілотників. Можливі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть вплинути і на постачання електроенергії до Молдови. Водночас не можна виключати прямих ризиків енергетичної безпеки, пов'язаних зі скороченням обсягу постачання природного газу з Росії", — йдеться у проєкті.

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Нагадаємо, надзвичайний стан у Молдові діє від 24 лютого 2022 року. 

Президентка Молдови Мая Санду, виступаючи на зустрічі глав комісій у справах ЄС і комісій із закордонних справ країн ЄС, заявила, що Росія "засипала" країну дезінформацією, через що довелося зупинити роботу низки каналів.

Цього місяця в день місцевих виборів у країні зафіксували кілька хакерських атак, після закриття виборчих дільниць в роботі сайту ЦВК спостерігались перебої. 

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